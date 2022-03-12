Елизавета II попросила принца Чарльза заменить ее на важном мероприятии

День Содружества в Великобритании отмечают 14 марта.

День Содружества в Великобритании будут отмечать 14 марта. Начнется он с торжественной службы, которую в этом году королева Елизавета II пропустит. На мероприятии ее заменит принц Чарльз. Такую информацию распространил Букингемский дворец.

«Королева попросила принца Уэльского представлять ее Величество на предстоящей в понедельник службе в Вестминстерском аббатстве. На следующей неделе королева продолжит участвовать в остальных запланированных мероприятиях, включая личные аудиенции», — цитирует сообщение Букингемского дворца Reuters.

Помимо принца Уэльского мероприятие посетит внук королевы принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон.

больше по теме Елизавета II покинула Букингемский дворец Королева сменила место жительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Ее Величество переехала из Букингемского дворца в Виндзорский замок.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.