«Еду в Италию»: Боня в пуховой жилетке и белых лосинах отправилась в путешествие

Телеведущая живет в Монако. Она предпочитает передвигаться на автомобиле по Европе.

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она уже давно покинула Россию. Светская львица поселилась на побережье Монако. Там она снимает просторную квартиру, в которой живет с дочкой Анджелиной.

Порой Виктория видится с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом. Но недавно у нее появился жених, личность которого она пока скрывает. Вместе с ним звезда уже приезжала в Москву.

Обычно Боня любит путешествовать. Во время нестабильной обстановки в мире, когда на Россию накладывают санкции, она признается, что у многих ее соотечественников возникают проблемы в Европе.

У кого-то отнимают счета, а кто-то не может расплачиваться своими банковскими картами. Сама Виктория призналась, что решила отправится в новую поездку на машине. Она покрасовалась в белых лосинах и пуховой жилетке. Лук дополнили светлые ботинки на тракторной подошве.

«Еду в Италию», — похвасталась она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит светская львица. Многие адресовали ей комплименты. «Какая красивая», «Виктория, как вам повезло, что можете поехать в любую точку мира», «Мне так нравится ваш стиль», «Очень стройная», «Виктория, на машине вы даж в Париж можете попасть!», «Как вам везет, а мы не можем никуда поехать», — стали писать пользователи Сети.

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