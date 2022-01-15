Талия просто осиная: Пелагея в воздушном платье в пол предстала на пляже с подросшей дочкой

Певица приехала с наследницей отдыхать на Мальдивы. Она похвасталась женственными нарядами.

Пелагея уже давно стала одной из самых известных певиц в стране. Она исполняет романсы и русские народные песни. Примечательно, что артистка не раз становилась наставницей в шоу «Голос».

В прошлом году она в очередной раз заняла алое кресло наставницы. При этом блондинка успевала давать концерты и сниматься в других проектах. А вот в январе она устроила долгожданный отпуск.

Как и год назад Пелагея с дочкой Таисией прилетела на Мальдивы. Певица уже несколько лет сама воспитывает наследницу от хоккеиста Ивана Телегина.

Малышка зачастую поет с мамой и даже зубы чистит с музыкальным сопровождением. Певица любит наряжаться. На курорте она отметилась в нежно-розовом платье в пол с воздушной юбкой. Артистка покачалась на качелях и покрасовалась на пляже с подросшей дочкой.

А вот на ужин Пелагея отправилась в романтичном платье в пол, которое подчеркнуло ее талию. Певица нарядила малышку в белое платье с цветочным принтом и шляпку. Кроха очаровала повара в ресторане, который стал ее кружить. Таисия широко улыбалась.

Поклонники восхитились красочными кадрами. Многие осыпали их комплиментами. «Боже, как красиво», «Какие вы красивые!Поля — словно фея», «Какие прекрасные фотографии, невероятно нежно», «Зайки такие», «Такие счастливые», «Какая красота, сама нежность!», «Талия просто вау!» — прокомментировали пост подписчики.

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