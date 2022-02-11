«Стройнит любую фигуру»: Пелагея в женственном платье с вырезом щегольнула на публике

Певица выбрала элегантный образ, подчеркнувший ее достоинства, для награждения. Она появилась в нем в прокуратуре.

Пелагея считается одной из самых лучших народных исполнительниц в России. Она регулярно гастролирует со своей группой. Также певица не раз сидела в алом кремле в шоу «Голос. Дети». Сама она растит дочку Таисию.

Недавно певица отдохнула с крохой на Мальдивах. В свои 35 лет артистка может похвастаться точеной фигурой. После развода с Иваном Телегиным, по мнению поклонников, звезда похорошела.

После отпуска Пелагея отметилась в прокуратуре. Ее пригласили на награждение. Для такого случая она выбрала черное силуэтное платье с вырезом и туфли на каблуке. Певица сделала высокую прическу с нежными локонами и макияж, подчеркнувший природную красоту. Сам генеральный прокурор наградил ее медалью и грамотой.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее образ оценила стилист Надя Иванова.

«С точки зрения фасон платья, силуэта, его фактуры — этот тот редкий случай, когда придраться не к чему. Действительно, мягкая драпировка на декольте, которая плавно уходит к талии, подчеркивает женственность силуэта. Правильная длина чуть ниже колена мягко округляет бедра. То есть, подчеркивается женственность фигуры, но при этом она не оголяется. такое платье можно использовать для официальных мероприятий, носить на работу. Черный цвет — это классика и вечерней, и повседневной моды. Очень деликатно подобраны украшения, аксессуары. Поэтому здесь вопросов нет. Единственное, что Пелагея в прокуратуре, где ей вручают медаль. Может быть я бы выбрала платье не с открытыми плечами, а платье более прямого силуэта с вырезом каре. В этом наряде чуть больше женственности, чем предполагает мероприятие. Но само платье я предлагаю девушкам взять на заметку, потому что оно стройнит и вытягивает любую фигуру», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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