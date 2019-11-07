«Макдональдс» предложил москвичу бесплатный обед за сломанную ногу

Житель столицы требует у ресторана быстрого питания «Макдональдс» компенсацию за сломанную ногу.

34-летний Игорь Рудаков повредил конечность при посещении заведения на Ленинградском шоссе 16 декабря прошлого года. В то утро он перед работой зашел в «Мак» за кофе, а на выходе поскользнулся и упал. Причиной ЧП стала наледь у дверей ресторана.

Пострадавшему никто не помог, он сам вызвал такси и уехал в больницу, где у него зафиксировали закрытый перелом малоберцовой кости. В тот же день мужчина позвонил в администрацию заведения общепита с претензиями.

«Я сказал, что у вас там скользко, еще кто-то может упасть и сломать ногу. На что управляющий ответил, что мне предоставят бесплатный обед, если я к ним приду. На этом разговор закончился», — цитирует Рудакова издание Business FM.

В итоге мужчина обратился в суд, требуя компенсации 79 тысяч рублей материального ущерба, и еще миллион за моральный вред. Пока неизвестно, удастся ли ему что-нибудь отсудить. Предложение бесплатного обеда-то, наверное, уже недействительно…