«Что выросло, то выросло»: в честь дня рождения Анита Цой показала свое детское фото

Анита Цой отмечает свой день рождения. 7 февраля певице исполнился 51 год. По этому случаю артистка решила показать своим фанатам, как выглядела в детстве. В своем инстаграме она опубликовала архивное фото.

«Что выросло, то выросло. С днем рождения меня!» — написала Цой.

Фанаты тут же принялись поздравлять свою любимицу.

«Пусть добро, любовь, здоровье и гармония царят в твоем доме. С Днем рождения, солнечный прекрасный человек! Много радости, творчества, любви во всех ее проявлениях и здоровья крепкого!» — писали пользователи Сети.

Напомним, музыкальную карьеру Анита Цой начала 35 лет назад, в 1986-м. Ее редким тембром голоса восхищались многие выдающиеся личности, в том числе оперная певица Нина Дорлиак, Любовь Казарновская и другие.

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