Момент истины: Бородина набрала миллион подписчиков в Telegram, Бузова — 666 тысяч

Рейтинги инстаблогеров теперь сильно отличаются от тех, что были в Instagram.

Предстоящее закрытие Instagram на территории России и переход инстаблогеров в Telegram, показал этот интернет-мир совсем в иной стороны.

Во-первых, на видео теперь можно понаблюдать, как выглядят звезды без привычных масок. А во-вторых, почему-то количество подписчиков на российской площадке демонстрирует совсем иную статистику.

Ольга Бузова одной из первых отреагировала на меняющийся мир и создала в Telegram свой канал. Прощаясь с Instagram, она подчеркнула, что там у нее не было никогда накруток. Итог – из 23,3 миллионов подписчиков к ней в Telegram перешло в настоящий момент 666 тысяч человек. Число интересное, к слову. При этом ведущая устроила розыгрыш телевизора для привлечения публики.

А вот Ксения Бородина, с трудом ориентирующая в Telegram, уже имеет здесь более миллиона «своих людей». И это при том, что она просто дала ссылку в Instagram, где у нее 18,2 миллиона фолловеров. Сейчас у нее на новой площадке всего 7 постов, в которых ни слова не сказала о себе – просто какие-то сторонние пустяки и вопросы на тему, что тут вообще делать.

Другие миллионщики-блогеры. Оксана Самойлова в Telegram теперь имеет 850 тысяч подписчиков. Ида Галич – менее 300 тысяч. Настя Ивлеева – 550 тысяч.

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