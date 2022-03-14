Есть российский аналог TikTok: Канделаки посоветовала соцсети вместо заблокированных

Тина Канделаки пообщалась с Яной Рудковской, которая поддерживает уход с некоторых платформ.

Тина Канделаки и Яна Рудковская оказались в числе тех, кто не видит никаких проблем в том, что россияне лишились некоторых социальных сетей.

Журналистка заглянула в гости к продюсеру, где они обсудили новые площадки для общения с поклонниками. Обе звезды уже давно ведут свои каналы в Telegram, поэтому при блокировке сетей Meta они не испытали каких-либо трудностей с поиском своей аудитории.

Кроме того, Тина Канделаки посоветовала обратить внимание россиян на отечественный аналог TikTok под названием Yappy. А также вспомнить про слегка подзабытые Rutube и VK. Знаменитость уверена, что эти платформы очень перспективны.

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