«Избавьтесь от сомнений»: Сябитова выступила с речью после отключения запрещенной в России соцсети

Розе Сябитовой, как и многим россиянам, приходится сейчас осваивать Telegram вместо запрещенной в России социальной сети. Для звезд и блогеров эта потеря более ощутимая, чем для обычных граждан, ведь они потеряли привычный способ заработка.

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60-летняя телесваха даже написала успокоительный пост на новой площадке, чтобы угомонить коллег и фолловеров.

«Запомните эту дату: 14 марта 2022. Новый отчет для деятельности в социальных сетях. Мы обнулились.

Знаю по себе, что трудно отказываться от привычного. Я знаю, как от страха под названием «неизвестность» холодеет сердце. Но мужество мне всегда придавала моя собственная ценность, которую я однажды обнаружила в себе, и никому ни за что не позволю отобрать ее у меня. Поэтому это не конец. Это — новое начало!

Наберитесь смелости, избавьтесь от сомнений и колебаний. Не убивайте своей нерешительностью то, что вам дорого и значимо для вас, лучше наполните эти источники счастьем и любовью. Правило жизни всегда работает по одному сценарию: если вы поняли, что сохранить уже ничего нельзя, то освободите себя от боли и постоянной тревожности и дайте себе возможность начать все с чистого листа», — посоветовала Роза Сябитова.

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