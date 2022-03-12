«Вытащили маму на спорт»: Яна Рудковская в полосатом платье прокатилась на коньках с любимыми мужчинами

На личной странице в Instagram жены Евгения Плющенко Яны Рудковской появилась свежая фотография знаменитости с мужем и старшим наследником на ледовом поле.

Яна призналась, что любимые мужчины вывели ее на каток. Рудковская была этому несказанно рада.

«Вытащили маму на спорт мои пацаны из «Ангелов Плющенко». Тут только фото, а все жаркие дебаты и мои шальные мысли в моем Telegram-канале. Ссылка в шапке профиля и Stories», – отметила продюсер.

К слову, Рудковская выбрала для семейного досуга вязаное платье с воротником-стойкой. Вязаный наряд превратил знаменитость в девочку. Разлетающийся подол подчеркнул стройные ножки блондинки. А яркие вставки полосатого изделия с рисунком в виде зигзагов придал свежести звездному продюсеру.

Напомним, ранее Яна Рудковская придумала новый бизнес. Продюсер решила сдавать в аренду ледовую арену школы Евгения Плющенко. Теперь каждый может почувствовать себя одним из «Ангелов Плющенко».

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.