Тина Канделаки: «Наших людей заставляют оправдываться за само их существование»

Телеведущая Тина Канделаки возмущена волной хейта в Сети и не только.

Тина Канделаки в своем микроблоге высказалась на тему проявлений русофобии, которая обострилась на фоне событий на Украине.

Тина Канделаки считает, что толерантность должна сохраняться несмотря не на что.

«Наших людей заставляют оправдываться за само их существование, вне зависимости от того, кому они платят налоги и какую политическую позицию поддерживают.

Как, по-вашему, это нормально? Адекватны ли люди, которые осуждали нас за гомофобию, распространяли идеи феминизма, но забыли про базовое право человека на жизнь и свободу? Я думаю, что ответ очевиден. Меня тошнит от этого лицемерия», — написала в микроблоге Тина Канделаки.

Она добавила, что ее директ завален проклятиями в адрес детей. И все это – за позицию, которую отстаивает Тина Канделаки.

«Но, как оказалось, миру абсолютно неважно, чьих детей наказывать. Русский? Получай. Видимо, таковы правила новой этики», — заключила Тина Канделаки.

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