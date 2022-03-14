Дочки Глаголевой вместе: Шубская устроила семейный обед с сестрами и детьми

Жена Александра Овечкина решила устроить детям насыщенный выходной. Они не только посетили океанариум, но и увиделись с родными.

Анастасия Шубская уже много лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Влюбленные живут в США, где растят детей. Избранница уже подарила хоккеисту сыновей: Сергея и Илью.

Спортсмен не скрывает, что мечтает о дочке. Обычно пара часто приезжает на родину. Но больше месяца назад Шубская прилетела в Москву без мужа, который был занят своей спортивной карьерой.

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Теперь младшая дочка Веры Глаголевой появляется на вечеринках и концертах. А на этот раз Анастасия сводила своих сыновей в столичный океанариум. Мальчики с интересом наблюдали за морской живностью.

Потом они заглянули в салон красоты, где мальчиков подстригли. После этого Шубская пришла с детьми в ресторан. Она увиделась со своими старшими сестрами: Анной и Марией Нахапетовыми.

Когда они наслаждались обедом, старший сын Овечкина решил сделать трогательное признание.

«Ты же моя мама?» — уточнил Сергей. «Я тебя сильно люблю», — заявил он.

Анастасия была растрогана словами малышами. Они все вместе сидели за столом и наслаждались итальянской кухней: пиццей и пастой. А поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что сестры очень похожи. «Какие вы милые», «Сынок удивил», «Мария такая красотка. Но вы все очень похожи», «Глаголева была бы рада видеть таких дружных дочек», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Вера Глаголева умерла в 2017 году.

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