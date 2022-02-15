Сама элегантность: Шубская в юбке на запах и модных сапогах-трубах подчеркнула стройность

Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. В свое время они сыграли пышную свадьбу в Москве. А вот живут супруги в Вашингтоне. Дочка Веры Глаголевой уже подарила избраннику детей.

У них подрастает трехлетний сын Сережа и годовалый Илья. Хоккеист мечтает о дочке, о чем не раз говорил в интервью. Недавно Шубская приехала в Москву, но без мужа.

Она дружна с сестрами, поэтому часто с ними видится. Анастасия также показала сыновьям центр Москвы. Маленький Сережа заявил, что ему нравится и столица России, и Вашингтон.

А вот 14 февраля жена Овечкина решила посетить концерт Димы Билана. Она облачилась в кожаную мини-юбку на запах и сапоги-трубы, которые стали трендом сезона. Монохромный лук дополнили майка и жакет.

На концерте Шубская встретила Ксению Бородину, которая тоже отдала предпочтение женственному образу в черном цвете. Также она повидалась с продюсером Билана Яной Рудковской.

«Спасибо, дорогая Яна, за приглашение на концерт Димы. Я получила колоссальное удовольствие и очень рада была видеть», — написала в соцсети жена хоккеиста.

А вот поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Анастасия быстро вернулась в форму. «Милашка», «Три красавицы», «Какая всегда шикарная», «Анастасия Шубская, вы идеальный идеал», «Ну хороша», «Вы невероятная красавица!», «Настя, ну как можно быть такой сногсшибательной», — прокомментировали пост подписчики.

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