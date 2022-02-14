10-й сезон «Склифосовского»: первые кадры со съемок
Видео
Как приготовить полезные синнабоны с маком
Видео

Модная ошибка: Ольга Бузова в драпированном на талии платье подчеркнула округлившийся животик

Телеведущая усилила объемы фигуры за счет избытка ткани.

Модная ошибка: Ольга Бузова в драпированном на талии платье подчеркнула округлившийся животик
Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица Ольга Бузова на месяц улетела в Африку, где снимается второй сезон реалити-шоу о выживании в дикой природе «Звезды в Африке». Вдали от дома красотка времени зря не теряет – она возобновила фитнес-тренировки, чтобы привести в порядок располневшую фигуру.

В выходные телеведущая с коллегами устроила вечеринку, на которую нарядилась в бирюзовое платье с завязками на шее и драпировкой на талии.

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Несмотря на то, что драпировка должна наоборот скрывать лишнее, в случае Бузовой она лишь привлекла еще больше внимания к проблемным зонам красотки. Избыток ткани в облегающем платье сделал более явным округлившийся животик звезды, – избавиться от него артистка пока не смогла.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

Бузова новостиБузова образБузова стильНовости googleновости шоу-бизнесаОльга Бузова