«Мои хорошие»: Ольга Бузова подарит «телевизор как у нее дома» за подписку в телеграм

Как отметила певица и телеведущая, победитель будет известен 14 марта.

Певица Ольга Бузова в своем телеграм-канале объявила, что подарит телевизор одному из своих подписчиков. Причем точно такой же стоит, как она уверяет, сейчас у нее дома.

«Мои хорошие. Просто так хочу подарить вам телевизор, как у меня дома. Новенький. Просто подписывайтесь на мой телеграм-канал и оставляйте комментарии под этим постом из какого вы города. В понедельник выберу победителя». Ольга Бузова

Напомним, что на Ольгу Бузову в Instagram, который как раз в понедельник, 14 марта, прекратит свою работу, было подписано 23 миллиона человек.

В телеграм-канале на данный момент на нее подписано чуть больше полумиллиона пользователей.

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