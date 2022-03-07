«Я расстроилась»: Альбина Джанабаева поделилась эмоциями после разоблачения на шоу «Маска»

Вторым участником самого охраняемого проекта НТВ – шоу «Маска», которого разоблачили и изгнали, стал Павлин.

Как оказалось, под цветным опереньем скрывалась экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева.

Звезда призналась, что для нее разоблачение стало полной неожиданностью. Альбина Джанабаева рассчитывала задержаться в проекте подольше и записала еще две песни для предстоящих эфиров.

Но для нее, увы, все закончилось в минувшее воскресенье, 7 марта.

«Я расстроилась, это было неожиданно. Наверное, рано или поздно это должно было случиться, но, как мне кажется, случилось слишком рано. Успела записать еще две песни, так что еще на пару программ планировала остаться точно. Делала большую ставку на следующий выпуск: там должна была быть очень красивая песня и яркий номер. Название песни не скажу, пусть это останется тайной», — поделилась Альбина Джанабаева с изданием «СтарХит».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.