«Любить и не врать друг другу!»: Галкин объяснил, на чем держится его брак с Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева живут в полной гармонии. По словам шоумена, именно Примадонна настояла на том, чтобы у них появились общие дети. Сам Максим Галкин на тот момент о наследниках даже не задумывался. Однако певица мудро расценила, что когда-нибудь ее муж захочет иметь детей. Поэтому Алла Борисовна решила стать инициатором того, чтобы в их семье появились малыши.

Правда, о пополнении в семье знала только старшая дочка певицы Кристина Орбакайте. Всем остальным — близким друзьям и родне — о появлении двойняшек Гарри и Лизы пара рассказала уже после их рождения.

В одном из своих интервью Максим Галкин объяснил, на чем держится его счастливый брак с певицей. Дав понять, что самое главное — это любовь и полное доверие. Шоумен не позволяет себе врать любимой женщине. Алла Борисовна также всегда честна с мужем.

«Надо любить и не врать друг другу. Еще неплохо бы быть единомышленниками в семье. Это тоже хорошо. Все знают, что страсть проходит быстро. Любая страсть. Я верю, что чувства к человеку, единомыслие, любовь не проходят с годами. Это может только крепнуть», — говорил Максим Галкин в интервью для YouTube-шоу с Арманом Давлетяровым.

Ранее Примадонна вышла на связь с поклонниками после слухов о том, что они с семьей обосновались на шикарной трехэтажной вилле с бассейном в небольшом городе Кесария. Алла Борисовна подтвердила, что действительно находится за границей. Однако о том, уехала ли она в Израиль или в какую-то другу страну, певица говорить не стала.

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