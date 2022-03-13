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«Как они тебя узнали!»: жюри шоу «Маска» разоблачило Джокера

Стало известно, кто скрывался в костюме Джокера на популярном проекте НТВ.

«Как они тебя узнали!»: жюри шоу «Маска» разоблачило Джокера
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

На НТВ подошел к своей развязке пятый выпуск третьего сезона шоу «Маска», в финале которого был разоблачен четвертый участник.

В номинацию в пятом выпуске попали Малыш, Джокер и Осьминог. Первого спасли зрители. Дальше голосовало жюри. Тремя голосами против двух было решено, что разоблачаться будет Джокер.

Перед тем, как он снял маску, судьи выдвинули свои версии по поводу того, кто под ней может находиться. По мнению жюри, это могли быть Влад Сташевский, кто-то из дуэта Hammali&Navai, Николай Трубач.

Когда Джокер разоблачился, на сцене предстал с улыбкой Наваи Бакиров, солист группы Hammali&Navai.

Наваи Бакиров в маске Джокера
Наваи Бакиров в маске Джокера. Фото: кадр шоу «Маска»

«Как они тебя узнали!?» — воскликнул удивленный Филипп Киркоров.

Поп-король заявил, что обожает песню «Птичка» Hammali&Navai.

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«Маска-3»«Маска»HammAli&NavaiТретий сезон «Маски»Филипп Киркоров