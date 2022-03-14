Слезы короля: Филипп Киркоров расплакался на шоу «Маска» во время исполнения песни «Единственная моя»

В минувшее воскресенье, 13 марта, в эфир НТВ вышел пятый по счету выпуск нового сезона самого охраняемого проекта — шоу «Маска».

Во время выступления Дракона не смог сдержать слез председатель судейской коллегии проекта Филипп Киркоров. Дракон исполнил хит «Единственная моя», который в 1997 году пел Филипп Киркоров.

Эта песня была его признанием в любви Алле Пугачевой, на тот момент Примадонна и поп-король жили в браке.

После выступления Дракон поинтересовался у Филиппа Киркорова, понравился ли ему номер.

«Сказать, что понравилось,— ничего не сказать. Я благодарен, что ты вернул меня в 1997 год», — произнес Филипп Киркоров.

Он рассказал, что эта песня, написанная Олегом Газмановым, стала для него пророческой.

Напомним, в пятом выпуске «Маски» был разоблачен Джокер.

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