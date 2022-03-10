«Перед детьми до сих пор каюсь»: Сябитова раскрыла семейную тайну

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова прокомментировала новость о том, что с российского рынка уходит много западных компаний. Звезда призналась, что к кризисному времени ее семья подошла подготовленной.

«В «Макдоналдс» я давно не хожу, но перед детьми до сих пор каюсь, что в 90-е кормила их фастфудом. Тогда считалось, что это круто. Они сейчас смеются, успокаивают меня, что больше такую еду не пробуют. Про остальное я давно знала. Дочка с мужем успели купить машину, я стройматериалы и много чего другого. Так что ко всему подготовились», — заявила Роза Teleprogramma.pro.

Сябитова также подчеркнула, что мы – уникальная нация и расстраиваться не стоит. Обязательно все наладится.

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