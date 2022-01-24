Главная сваха страны: как Роза Сябитова стала знаменитой сводницей, но личное счастье не построила

Роза Сябитова ежедневно на Первом канале помогает построить любовь не только простым жителям необъятной страны, но и звездам. Не так давно счастье на проекте обрели Анастасия Волочкова и Анна Семенович. А вот сама телесваха идеальной личной жизнью похвастаться не может. Как так получилось, что брачных дел мастер оказалась сапожником без сапог — в нашем материале.

Роза Сябитова: детство, родители, фигурное катание

Роза Раифовна Сябитова родилась 10 февраля 1962 года в Москве и три дня носила имя Альбина — так хотела бабушка. Но родители не захотели, и дочка уже выросла с именем Роза.

Родители Раиф и Луиза Хасаншины не были идеальной семьей. Сначала отец, работавший слесарем, пристрастился к алкоголю, затем мать, которая трудилась ткачихой, стала прикладываться к бутылке, несмотря на мусульманские запреты — Хасаншины были татарами.

Более того, на фоне зависимости родители Розы стали все чаще выяснять отношения кулаками — драки происходили постоянно, доставалось и маленькой Розе.

«Я дитя бараков: голодное детство и деревянные игрушки. Родители жили бедно, но почему-то говорили, что не в деньгах счастье? Я же считала, что буду жить дорого и богато, и деньги нужно любить. Если сравнить благосостояние моих родителей и мое в этом возрасте, то результата добилась я», — рассказывала звезда в 2019 году.

В семье Роза росла не одна, у нее был младший брат, которому доставалась вся материнская любовь — дочку будто не замечали. В школе со сверстниками у маленькой девочки не задалось, ее травили, избивали и унижали.

Отдушину маленькая Роза нашла в фигурном катании. Девочка сама записалась в секцию и трудилась на льду так, что добилась серьезных успехов и стала мастером спорта и мечтала попасть на Олимпиаду. Только из-за неблагополучия в семье ее спортивные амбиции не реализовались.

Роза Сябитова: карьера

Еще в старших классах Роза стремилась как можно реже находиться дома и на все лето устраивалась пионервожатой в детские лагеря. Затем она поступила в Московский институт электронного машиностроения, чтобы получить профессию программиста.

Параллельно она попробовала поступить во ВГИК, но режиссер Сергей Бондарчук ее не взял. Тем не менее, Роза не опустила руки и начала обучаться актерской студии и работала Снегурочкой.

В 21 год Роза вышла замуж за мужчину значительно старше нее — этот шаг был способом бегства из родительского гнезда. Но овдовела так же рано и вынуждена была сама зарабатывать на жизнь. Она пробовала заниматься ювелирным бизнесом, но столкнулась с рэкетом, затем трудоустроилась горничной, подрабатывала няней и даже хотела стать депутатом, участвовала в выборах, но осталась не у дел.

В 1995 году она открыла свое агентство знакомств «Роза-клуб», преследуя сразу две цели — заработать и самой устроить свою личную жизнь. Дело пошло в гору, а бизнес-леди стала экспертом по отношениям и приглашенным специалистом на радио и телевидении.

Роза Сябитова: телевидение, «Давай поженимся», другие проекты

Чтобы продвинуться на рынке услуг, Сябитова сама предлагала себя в качестве эксперта на радио и ТВ. В 2017 году удача ей улыбнулась — ее позвали ведущей на тематический проект «Ищу любовь» на «Стрим-ТВ».

Параллельно ее стали приглашать на Первый канал. В шоу «Доброе утро» профессиональная сваха давала советы, а затем переместилась в кресло одной из ведущих шоу «Давай поженимся!», соведущими в котором стали Лариса Гузеева и Василиса Володина. Так брачный эксперт обрела бешеную популярность и раскрутила свой бизнес.

В 2010 году Первый канал запустил проект «Знакомство с родителями», пригласив туда Сябитову, но шоу не получило популярности у телезрителей, и его закрыли в том же году.

С осени 2016 года по осень 2019-го Роза Сябитова была соведущей ток-шоу «Про любовь» на Первом канале, составив пару журналистке Софико Шеварднадзе и Сергею Шнурову.

Успех в брачном деле побудил Розу Сябитову писать книги. Их количество приближается к десятку: «Чего стоит женщина, или Как поднять самооценку», «Мужчина твоей мечты», «Как найти свою любовь. Советы первой свахи России», «Как влюбить в себя кого угодно. Секреты мужчин, которые должна знать каждая женщина», «Техники браковедения. Ловушки, приемы, роли хитрой и мудрой женщины», «Все хитрости, техники и ловушки настоящей женщины», «Почему одних любят, а на других женятся? Секреты успешного замужества».

В 2018 году Сябитова приняла решение закрыть свое брачное агентство. По ее признанию, бизнес уже не приносил ожидаемого дохода — она в него только вкладывала и вкладывала. Хотя в былые времена ее заработки на сватовстве были немалыми. В YouTube-шоу Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» телеведущая называла сумму контракта на полгода в размере 250 тысяч рублей. Притом что гарантий успешного замужества она не давала никаких.

Роза Сябитова: другие проекты

Вместе с основной трудовой деятельностью Роза Сябитова активно принимает участие в различных развлекательных шоу. В 2015 году она с дочкой стала гостьей Дмитрия Диброва на шоу «Кто хочет стать миллионером?», в 2019 году отметилась на проекте «Без страховки» и «Русский керлинг» на Первом канале.

Также она стала участницей легендарного шоу «Форт Боярд», а в 2021 году испытала себя в экстремальных шоу «Звезды в Африке» на ТНТ и «Полный блэкаут» на СТС. Кроме того, Сябитова не раз становилась приглашенный судьей на проекте «Модный приговор» с Эвелиной Хромченко и Александром Васильевым.

Роза Сябитова: личная жизнь

Первый раз замуж Роза вышла, как мы уже упомянули ранее, в 21 год. Ее мужем стал Михаил Сябитов, и несмотря на разницу в возрасте — он был значительно старше нее, — брак оказался счастливым.

В союзе были рождены двое детей — сын Денис (1989) и дочка Ксения (1992). Но в 1993 году в семью будущей звезды экрана пришла беда — муж скончался от инфаркта.

Вторым официальным мужем Сябитовой стал участник шоу «Давай поженимся!». Фитнес-инструктор Юрий Андреев оказался на 10 лет младше телесвахи, но решил побороться за ее расположение. Итог — пышная свадьба и не менее громкий развод.

Оказалось, что отношения в браке телесвахи и спортсмена не были идеальными. Мужчина был вспыльчив и мог ударить жену. Об этом даже говорили на шоу Андрея Малахова в 2010 году, сразу после развода. И экс-муж Сябитовой потом судился с телеканалом за то, что его выставили в невыгодном свете.

В 2014 году на шоу «Давай поженимся!» снова решалась судьба телесвахи. На проект пришел бизнесмен Андрей Ковалев, который начал ухаживать за звездой телевидения. Но Сябитова не ответила взаимностью. Свободно ли ее сердце сегодня, она скрывает. Но все так же дает советы на тему построения личной жизни в Instagram.

Личную жизнь миниатюрной дочки Ксении ростом 142 см телесваха поначалу тоже пыталась устроить сама. В 2015 году, когда наследнице было 19 лет, Роза Раифовна решила, что пора. Кандидатура нашлась — статный красавец-юрист работал на Сябитову. Пара провстречалась полгода, затем последовала пышная свадьба, на которую звездная мама потратила 15 миллионов рублей. Но счастье было суперкоротким — буквально через месяц пара разъехалась.

А вот второй брак сложился более гармонично и логично — жених и невеста встречались более двух лет, прежде чем решиться на ответственный шаг. Мама-сваха уже не вмешивалась.

Роза Сябитова: внешность, похудение, пластика

Телесваха пристально следит за своей формой. Она с самого детства дружит со спортом, а фитнес вошел в ее жизнь с момента его появления. Тренировки она посещает под присмотром персонального тренера и часто рассказывает о своих достижениях в микроблоге и при росте 155 см весит 55 кг.

Не меняя тщательно Сябитова следит за внешностью. Она придерживается мнения, что достижения современной медицины даны женщине во благо, и с удовольствием ими пользуется.

В 49 лет Роза Сябитова увеличила себе грудь при помощи имплантов. «А почему бы и нет? Похожу я, а потом меня в гроб положат, а у меня там это. Красота есть красота», — рассказывала звезда, почему решилась на пластику бюста. Только вот грудь ей доставляет больше неудобств, чем радости:

«Комфортная жизнь закончилась. С того момента я ношу компрессионное белье. Я сплю в нем, хожу. Я забыла про все красивые вещи. Спать можно было на животе. А как тяжело? А как спина болит?» — жаловалась телесваха. Но удалять ничего не собирается.

В 2016 году к пластическому хирургу Роза Сябитова сходила за красивым телом. Она откровенно рассказала подписчикам в Сети, что ввела себе липолитик в проблемные объемные зоны и смогла похудеть. Затем последовал ряд аппаратных процедур, омолодивших ее фигуру.

Роза Сябитова сегодня

Телеведущая Роза Сябитова по-прежнему пользуется популярностью как брачный эксперт. Вместе с Ларисой Гузеевой они теперь вдвоем ведут передачу «Давай поженимся!». В 2020 году от них ушла астролог Василиса Володина, и руководство программы решило не заменять ее кем-то.

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