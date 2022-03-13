«Простите!»: Сябитова предстала в ванной своего особняка в образе Фрекен Бок

Телесваха призналась, что пока не очень понимает, чем заполнять свой телеграм.

Предстоящая 14 марта блокировка инстаграма заставила многих отечественных звезд зашевелиться и начать развивать другие социальные сети. Пока в топе популярности – телеграм и «ВКонтакте», часть знаменитостей вспомнило про «Одноклассники».

Роза Сябитова тоже пригласила свою аудиторию в телеграм. Ведущая «Давай поженимся!» призналась, что мало понимает в этой площадке, поэтому начала с забавной фотографии.

В образе Фрекен Бок из советского мультика Роза Сябитова запечатлелась в собственной ванной комнате, делая вид, что беседует по лейке душа.

«Простите! Я как Фрекен Бок только начинаю осваивать телеграмм. Хорошего вечера», — написала телесваха под фото.

К слову, несуразности публикаций в этом канале подивился рэпер Тимати. Который не скрыл, что в начале подписался на звезд из инстаграма. А теперь разом всех удалил – нет сил читать все это.

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