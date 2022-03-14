«Очень много вопросов»: Барановская пролила свет на дальнейшую судьбу программы «Мужское/Женское»

Популярная телеведущая Юлия Барановская устроила в микроблоге интерактив с подписчиками. Во время него звезда ответила на вопросы, которые ей задают чаще всего.

Касаются они, в том числе, и работы Юлии Барановской в проекте Первого канала «Мужское/Женское». Программу она ведет в паре с известным телеведущим Александром Гордоном.

Подписчики Юлии Барановской дали понять, что взволнованы исчезновением программы из эфира Первого канала и с нетерпением ждут ее возвращения на экраны.

«Ну что же там с «М/Ж». Когда можно увидеть новые серии?» — поинтересовались поклонники у Барановской.

Теледива поспешила их успокоить, давая понять, что проект поставлен на паузу временно.

«Дорогие мои, очень много вопросов про нашу программу «Мужское/Женское». Новые выпуски обязательно будут!» — пообещала Юлия Барановская поклонникам.

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