Разошлась с Аршавиным и стала ведущей на ТВ: как Барановская выглядела в юности и какой стала годы спустя

В свои 36 лет Юлия Барановская успела трижды стать мамой. Телеведущая осталась одна со своими детьми будучи беременной младшим сыном. Когда Арсений появился на свет, его отец футболист Андрей Аршавин ушел из семьи ради новой возлюбленной Алисы Казьминой, которая подарила ему дочку Есению.

Со спортсменом Юлия до ЗАГСа так и не дошла. Позже в одном из своих интервью Барановская призналась, что ее всегда что-то отвлекало от свадьбы: то она была беременной, то нянчилась с детьми.

Телеведущая не могла даже представить, что муж оставит ее одну. С уходом Аршавина его экс-возлюбленная столкнулась с тем, что ей нужно самой содержать детей. Любую другую такие обстоятельства могли бы сломить. Но только не Юлию. Она сумела стать ведущей на ТВ. Аршавин же словно забыл о своих детях, он с ними даже не общался. Только недавно футболист стал видеться с отпрысками. Тут же появились слухи, что Барановская готова принять бывшего мужа обратно. На что телеведущая ответила предельно ясно: Андрей может общаться с детьми, но их отношения от этого не изменятся.

Вот такой нежной красавицей была Юлия Барановская в пору своей юности. На тот момент у телеведущей уже было трое детей. Самого младшего — Арсения — многодетная мамочка держит на руках. А рядом с ней дочка Яна и сын Артем.

За последние годы изменилась не только Юлия, но и ее дети — она подросли. Старший — Артем — возмужал, окреп. Парнишка очень похож на отца. Похорошела и Барановская, она сумела сохранить и моложавую внешность, и стройность. Ее стиль отличается лоском, гламуром и элегантностью.

Юлии Барановской то и дело приписывают бурные романы с самыми завидными холостяками: после того, как Эмин расстался с женой моделью Аленой Гавриловой, тут же в прессе появилась версия, что певец якобы не равнодушен к телеведущей. Сватали экс-возлюбленную футболиста и за Григория Лепса, а также Александра Гордона, с которым она ведет программу «Мужское/Женское» на Первом канале. Сама Юлия Барановская только посмеивается над слухами о скором замужестве. Главное для телеведущей не ее личное счастье, иначе она уже давно бы вышла замуж, а благополучие ее детей.

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