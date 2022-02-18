«Откуда это берется?»: Барановская ответила на вопрос, будут ли они с Гордоном и дальше вести передачу «Мужское/Женское»

Юлия Барановская возмутилась домыслами, которые циркулируют вокруг программы на Первом канале.

Популярная телеведущая Юлия Барановская устроила интерактив со своей аудиторией в Instagram.

Во время общения с подписчиками телезвезда ответила на самые волнующие их вопросы.

Так, многие интересовались программой «Мужское/Женское», которая выходит в эфир на Первом канале по будням и к тому же в дневное время.

Но как оказалось, среди фолловеров Юлии Барановской немало поклонников этого проекта.

Их волновало, правда ли то, что Юлия Барановская больше не будет вести передачу «Мужское\Женское».

«Нет, это слухи, сплетни. И я каждый раз думаю, откуда это все берется», — ответила Юлия Барановская.

Интересовало подписчиков Барановской и судьба ее соведущего Александра Гордона. До них тоже дошли слухи о его уходе из передачи «Мужское\Женское».

«Нет, Саша никуда не уходит», — успокоила поклонников Юлия Барановская.

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