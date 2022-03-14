«Надо было замуж удачно выходить!»: Ивлеева не нашла «Старбакса» и разразилась руганью

Настя Ивлеева разразилась в своем телеграме руганью, по поводу закрытия «Старбакса». Напомним, сеть ушла с российского рынка сославшись на действия России на территории Украины.

«Я официально заявляю, что я идиотка восьмидесятого уровня! Я, наверное, все это время жила в бункере. Приезжаю с тренировки, думаю, что сейчас зайду в свой любимый «Старбакс», возьму любимый кофе и пойду писать заметки о жизни. Подхожу к дверям «Старбакса», а там написано: «Мы не работаем», — возмутилась Ивлеева.

Блогер рассказала, что ей пришлось идти в соседнее кафе, где бармены Мохаммед и Фариза сделали ей кофе на банановом молоке. Напиток, к слову, очень понравился звезде. Но почему-то эта ситуация настолько вывела ее из себя, что она пришла к следующим заключениям:

«Надо было замуж выходить удачно! За какого-нибудь богатого миллиардера, у которого все счета на каком-нибудь острове, у которого счета никогда не заблокируют, не отнимут и не заблокируют. На что я тратила свою жизнь?»

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