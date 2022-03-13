«Сколько мы с вами прошли, братва»: Настя Ивлеева попрощалась со своей аудиторией в Instagram

Популярная телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева уверена, что стоит на пороге больших перемен.

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева, на страницу в Instagram которой подписаны без малого 19 миллионов человек, дала понять, что спокойно относится к предстоящей блокировке соцсети.

Анастасия Ивлеева сохраняет оптимизм и подбадривает свою аудиторию. В микроблоге она сделала пост, в котором разместила десять снимков разных лет.

«Я решила сделать пост и, о Боже, как жаль, что он вмещает только десять фотографий. Смотрела ленту и ахнула — сколько мы с вами вместе прошли, братва!» — написала Настя Ивлеева в микроблоге.

Звезда уверена, что она и ее подписчики по-прежнему будут вместе, но уже на других площадках.

«Что же, на пороге новые времена, и ваша Госпожа Слуга и Рабыня, будет открывать новые горизонты и заново создавать мир, в котором нам будет весело и хорошо! Я вас очень сильно люблю! И всегда буду оставаться настоящей! Ну, а вы будьте рядом!» — обратилась к поклонникам Настя Ивлеева.

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