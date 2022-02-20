Тогда и годы спустя: как «упитанная» Ивлеева выглядела с темными волосами и какой стала сейчас

Настя Ивлеева — девушка яркая и эпатажная. Она не стесняется своей естественности и внешних несовершенств. Так, к примеру, красавица-блондинка показала как выглядела после новогодней ночи утром, 1 января. Бывшую жену рэпера Элджея не смутил ее помятый и заспанный вид. Такая честность безусловно подкупает поклонников Ивлеевой. Ну а потом долгое время теледива не появлялась в Instagram. Вернуться к фанатам светская львица решила эффектно, показав свои фото из прошлого.

«Если уж и возвращаться в инст, то красиво! И с уже полюбившейся рубрикой #архив! Я вот смотрю на эти фотки и вспоминаю как в те времена жутко комплексовала и делали мы такие фотки для угара и внутреннего пользования! И ни дай Бог кто-то увидит и уж тем более это слить в Интернет! Жесть, крах, унижение, смерть, а сейчас на 19 миллионов», — уточнила Ивлеева.

По словам красавицы-блондинки, когда-то она жутко комплексовала из-за внешности. Но сейчас, годы спустя, не побоялась показать старые фото в микроблоге. А ведь у нее более 19 миллионов подписчиков. Многие подметили, что такой «упитанной» и с темными волосами Ивлеева выглядела миленькой девчушкой. Сейчас же Настя больше напоминает голливудскую диву. У нее шикарный блонд, эффектное каре с челкой, идеальный макияж и гламурный вид.

«А была то по-деревенски упитанная! Да еще и «хрущевка», все как надо! Прелесть», «Зато атмосферно! Такой сельский стиль», «Шикарная леди», «Такая пухляшка! Милая», — пишут фолловеры.

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