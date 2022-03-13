«Мне 31 год, и я Королева картошки!»: Ивлеева начала карьеру в Telegram с новым псевдонимом

Как им многие другие звезды, на фоне новости о блокировке Instagram популярный блогер Настя Ивлеева завела себе официальный канал в Telegram.

Однако в новой социальной сети 31-летняя девушка зарегистрировалась не под своим именем и не под раскрученным ником Agent Girl. По неким причинам она смогла создать подтвержденный профиль лишь под названием «Королева картошки».

«У меня только один вопрос: почему я получила галку как «Королева Картошки», а не «Агент Герл»? Переименовать уже нельзя, — написала Анастасия в Telegram 13 марта. — Ну почему я такая тупая?! Ура, 2022-й, меня зовут Настя, мне 31 год, и я Королева картошки!»

«Потому что «герл» — не русское слово», «Почти как Его Картошество», «Вышла на новый уровень», «Королева картошки тоже неплохо звучит», «Какая разница, главное, что королева», — поддержали Ивлееву ее поклонники в комментариях.

А один из подписчиков отметил, что галку можно отменить, потом поменять название канала и снова запросить у соцсети официальное подтверждение.

больше по теме Снова вместе? Элджей признался в любви Ивлеевой Пара развелась в прошлом году.

Напомним, что новость об ограничении Instagram Ивлеева отметила большой вечеринкой со своей командой. В отличие многих блогеров, Настя успела вырваться из социальных сетей на телевидение, и текущие события для нее не так страшны.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.