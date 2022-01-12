«Золотое кольцо» Надежды Кадышевой: как ткачиха из Подмосковья стала звездой и любимицей миллионов

В этом году артистка отметит свой 63-й день рождения.

Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» радуют миллионы фанатов по всему миру на протяжении не одного десятка лет. Удивительно, что коллектив, исполняющий русские народные песни, получил небывалую популярность сначала за рубежом, а позже уже и в странах СНГ. Как складывалась жизнь Надежды Кадышевой — в материале Teleprogramma.pro.

Надежда Кадышева: детство и начало карьеры

Надежда Кадышева стала третьей дочкой в семье Никиты Михайловича и Анны Андреевны Кадышевых. Будущая звезда эрзянского происхождения родилась 1 июня 1959 года в деревне Горки Лениногорского района Татарской АССР. Спустя пару лет семья перебралась в Старый Маклуш.

Жили небогато, но счастливо. Отец работал мастером на железной дороге, а мама была домохозяйкой. У Надежды Никитичны были две старшие сестры — Вера и Мария, а позже родилась еще и младшая — Любовь. Дома девочки устраивали импровизированные представления, в которых Надежда Никитична изображала певицу или балерину.

Когда Наде было 10 лет, умерла ее мама. На тот момент ей было всего 42 года. И уже буквально через полгода отец женился снова. Жизнь с мачехой была тяжелой, поэтому старшая сестра Вера уехала в город и устроилась работать на завод. Марию отправили к родственникам на север, а Надежду и Любовь определили в интернат в Бугульме.

Именно там и проявились музыкальные данные будущей певицы. В конкурсе песни она спела «Орленка» и сорвала овации зала.

В возрасте 14 лет, после окончания восьми классов средней школы Надежда Кадышева переехала к сестре и устроилась на ткацкую фабрику «Красная Поляна» в Лобне.

Однако любовь к музыке была намного сильнее стабильной работы, поэтому Кадышева решила поступать в музыкальное училище им. М. М. Ипполитова-Иванова. Тогда ей было 18 лет. Попытка оказалась неудачной. Будущая артистка решила набраться опыта на подготовительных курсах, а студенткой училища стала уже в следующем году.

Будучи третьекурсницей, Кадышева вошла в состав квартета «Россияночка» при Москонцерте. Их выступления пользовались большой популярностью. В тот момент Надежда Никитична жила в общежитии, где были также и студенты знаменитого института им. Гнесиных.

Там и произошло судьбоносное знакомство с будущим мужем — Александром Костюком. Позже артистка решила перевестись в институт и поступила на курс Нины Мешко.

Надежда Кадышева: ансамбль «Золотое кольцо» и популярность

В 1988 году Александр Костюк организовал ансамбль русской песни «Золотое кольцо». Первые альбомы ансамбль записывал за границей, в Европе, там же часто давал концерты.

На Западе русские народные песни пользовались большим успехом, да и заработок артистов был намного выше, чем у их советских коллег. Кадышева и Костюк посетили ряд европейских стран, бывали в США и Японии, а особенно их творчество полюбили в Азии.

В течение пяти лет ансамбль «Золотое кольцо» путешествовал по городам и весям, а в 1993-м — подписал контракт со студией «Союз». Этот шаг стал прорывным в карьере коллектива. Именно тогда о Надежде Кадышевой узнали во всех странах СНГ, а первый альбом, который разошелся на родине миллионными тиражами, – «Виновата ли я» — имел большую популярность.

Надежда Кадышева: лучшие песни, награды и премии

В альбом «Виновата ли я» вошли народные и псевдонародные треки — «Под окном черемуха колышется», «Страдания», «Уральская рябинушка», «Куда бежишь, тропинка милая».

В 1995-м вышел еще один диск ансамбля — «Течет ручей», одноименная песня из которого моментально стала народным хитом. Позже Кадышева исполнила любимые многими «Широка река», «Вхожу в любовь», «Я не колдунья», «Заплутавшее счастье».

В 1999 году Надежда Кадышева получила звание народной артистки России, а также стала обладательницей престижной премии от Владимира Путина.

В целом же, «Золотое кольцо» и Кадышева за всю свою карьеру записали 20 альбомов и сборников с концертов. В 2015 году Надежда Кадышева и ансамбль «Золотое кольцо» отпраздновали 30-летие творческой деятельности.

Надежда Кадышева: доход

Частные выступления «Золотого кольца» стоят 2,1 млн рублей. Сумма не меняет на протяжении уже нескольких лет. Как сообщает «Комсомольская правда», Надежда Кадышева и ее супруг Александр Костюк зарабатывают не только коммерческими проектами, но и активно участвуют в госзакупках.

Только за последние 6 лет театр «Золотое кольцо» принес им более 160 млн рублей, из них почти 20 млн — с начала 2021 года.

Надежда Кадышева: личная жизнь

Надежда Кадышева и Александр Костюк познакомились будучи студентами. С тех пор они не расстаются ни на сцене, ни за ее пределами. Первая встреча будущих супругом состоялась в студенческой столовой. Кадышева заметила статного молодого человека и буквально влюбилась с первого взгляда.

Чтобы чаще видеть предмет своего обожания, будущая звезда перевелась в институт имени Гнесиных. Но Костюк упорно не замечал Кадышеву, несмотря на ее внешние данные. К слову, рост певицы 176 см, а вес — 64 кг. И только спустя четыре года. Александр неожиданно подошел к Надежде и сделал предложение.

Кадышева согласилась с радостью, в 1982 году они обвенчались в главном православном храме Сан-Франциско. 27 мая 1984 года Надежда Никитична родила сына Григория. Сейчас он работает концертным директором в коллективе родителей. В 2011 году Григорий женился на дочке бизнесмена Алексея Бирюкова Анжелике. Тамадой на их свадьбе был Николай Басков.

В 2015-м Надежда Кадышева сообщила о том, что у нее родился внук. Мальчика назвали Алексей. В этом году он станет первоклассником.

больше по теме Куда пропала Надежда Кадышева Артистки давно не видно на сцене и звездных мероприятиях.

Надежда Кадышева: последние новости

Прошлым летом в Сети появились новости о том, что Надежда Кадышева тяжело больна. 62-летняя артистка долгое время не появлялась на публике, а все запланированные концерты «Золотого кольца» были перенесены. Тогда ее представители заявляли, что с артисткой все в порядке.

В канун Нового года информация подтвердилась: Кадышева появилась на сцене новогоднего концерта в новом образе. Она сменила свой любимый парик на гладкую укладку и заметно похорошела.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.