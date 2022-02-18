Волосы вытянула, на лбу челочка: 62-летняя Кадышева щегольнула в платье цвета «взбесившейся Барби» с баской

62-летняя популярная исполнительница Надежда Кадышева недавно трансформировала свой образ.

Если раньше она обожала завивать кудри и заплетать косы, то теперь предстает на публике с прямыми волосами, а лоб певицы прикрыт челкой. Но наряды Надежда Кадышева по-прежнему предпочитает яркие.

В микроблоге певица поделилась снимком, на котором предстала с вытянутыми, но забранными назад волосами. Лишь несколько прядей завитками спускаются к лицу.

Надежда Кадышева подчеркнула талию в платье с баской. Наряд звезда предпочла цвета «взбесившейся Барби», как ярко-розовый называют эксперты программ Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко и Александр Васильев.

Напомним, в начале своей карьеры в шоу-бизнесе Надежда Кадышева была брюнеткой и носила каре. А цвета в одежде предпочитала пастельные.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.