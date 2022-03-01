«Я не слежу за жизнью бывших»: Рита Агибалова впервые за долгое время высказалась о Жене Кузине

Экс-участница «Дома-2» Рита Агибалова ничего не хочет слышать об отце своего старшего сына Мити.

Бывшая участница «Дома-2» Рита Агибалова счастлива во втором браке.

Вместе с мужем Павлом Марсо она живет на Северном Кипре и воспитывает двух детей: сына Митю от брака с Евгением Кузиным и дочку Бэллу — от мужа Павла Марсо.

Рита Агибалова дала понять в микроблоге, что связь с Женей Кузиным у нее давно потеряна. Судя по всему, они не общаются даже по вопросам воспитания сына Мити.

Подписчики поинтересовались у Риты Агибаловой, знает ли она, где сейчас находится Евгений Кузин. Они его потеряли.

«Я не слежу за жизнью бывших, поэтому не знаю, куда он пропал», — ответила Маргарита Агибалова.

Между тем Евгений Кузин ведет микроблог в Instagram в последнее время довольно активно. Судя по нему, сейчас экс-участник «Дома-2» находится в гостях в своих родителей в Новороссийске.

Он там не один, а с двухлетней дочкой от брака с Сашей Артемовой.

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