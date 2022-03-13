«Мораль сей басни такова!»: Бузова посоветовала Барских не плевать в колодец, из которого он пьет

Ольга Бузова припомнила, как Макс Барских требовал от СМИ писать о нем, как о лучшем артисте по версии MTV Россия, избегая формулировку лучший российский артист. Подобная игра на два поля и «переобувания» в воздухе экс-ведущая проекта «Дома-2» сравнила с плевком в колодец, из которого сам же поп-исполнитель потом будет «хлебать водицу».

«Еще кое-что по Барских. Я тут вспомнила: по MTV еще была интересная история — он требовал от наших СМИ, чтобы они не ставили упоминания, что он лучший российский артист по версии MTV Россия. Он требовал написание в материалах и релизах — лучших артист по версии MTV Россия. Хотя официально премия трактуется именно как «Лучших российский артист». То есть MTV Россия во главе с Яной Чуриковой ради этого изменило трактовку награды.

Хотя если даже забить в гугле правильность награды, будет именно — лучший российский артист! И он забрал эту награду. Мораль сей басни такова — не плюй в колодец, из которого ты пьешь», — отметила теледива.