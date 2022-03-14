«Выключить мозг»: перед поездкой в Эмираты Бузова навестила любимого человека

Ольга Бузова отдыхает в ОАЭ. Туда поющая ведущая прибыла всего на несколько дней. По ее словам, этот краткосрочный отпуск был очень важен, потому что она просто устала.

«Мне это сейчас просто необходимо. Просто вдохнуть морской воздух и постараться хоть ненадолго выключить мозг», — сообщила Бузова.

Перед тем, как оказаться среди горячих песков, Ольга решила проведать маму в Санкт-Петербурге. Родной город и дом певица называет своим местом силы.

«Голова взрывается, поэтому взяла билет на самолет и улетела. Примчала к маме в родной город. Какой величественный и красивый. Место силы», — сказала Бузова.

Добавим, тем временем, Ольга Бузова активно взялась за развитие своего телеграм-канала. Пока ей не удалось набрать первый миллион подписчиков.

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