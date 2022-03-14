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«Сначала шоу, потом, наверное, попробую тренировать»: Трусова рассказала о планах после карьеры

Как отметила фигуристка, из своего любимого вида спорта она точно не уйдет.

«Сначала шоу, потом, наверное, попробую тренировать»: Трусова рассказала о планах после карьеры
Александра Трусова. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Александра Трусова заявила, что в будущем, возможно, станет тренером. Заявление она сделала в ФОК «Олимпийский» в Рязани, где провела мастер-класс для юных фигуристов.

«В любом случае это будет как-то связано с фигурным катанием. Сначала шоу, наверное, потом, может быть, попробую тренировать. Пока такого, чтобы прямо решила, нет».

Александра Трусова

По словам Александры Трусовой, в прошлом году она окончила школу. Однако в университет поступать не стала. Ее мечты все-таки связаны с тренерской работой. При этом о своем будущем она пока говорит достаточно туманно, сообщает ТАСС.

Напомним, что Александра Трусова начинала свой спортивный путь именно в Рязани. На Олимпиаде в китайском Пекине она стала серебряным призером.

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