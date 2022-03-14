«Сначала шоу, потом, наверное, попробую тренировать»: Трусова рассказала о планах после карьеры

Фигуристка Александра Трусова заявила, что в будущем, возможно, станет тренером. Заявление она сделала в ФОК «Олимпийский» в Рязани, где провела мастер-класс для юных фигуристов.
«В любом случае это будет как-то связано с фигурным катанием. Сначала шоу, наверное, потом, может быть, попробую тренировать. Пока такого, чтобы прямо решила, нет».
По словам Александры Трусовой, в прошлом году она окончила школу. Однако в университет поступать не стала. Ее мечты все-таки связаны с тренерской работой. При этом о своем будущем она пока говорит достаточно туманно, сообщает ТАСС.
Напомним, что Александра Трусова начинала свой спортивный путь именно в Рязани. На Олимпиаде в китайском Пекине она стала серебряным призером.
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