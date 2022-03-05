Больше не повторит ошибку: Александра Трусова не ушла вслед за Аленой Косторной от Этери Тутберидзе

Спортсменка стала первой фигуристкой в истории мирового спорта, которая исполнила пять четверных прыжков.

После эмоционального заявления на Олимпиаде в Пекине фигуристка Александра Трусова не только не ушла из спорта, но и осталась у своего тренера Этери Тутберидзе. Хотя поклонники знаменитости подозревали, что спортсменка может последовать примеру Алены Косторной.

Недавно Алена Косторная покинула команду Этери Тутберидзе и перешла к Елене Буяновой. Любители фигурного катания предположили, что подобное может сделать и Трусова. Тем более, что фигуристка уже уходила из «Хрустального» к другому тренеру в надежде улучшить результаты.

С мая 2020 года Александра Трусова тренировалась в Академии фигурного катания Евгения Плющенко. А в мае следующего года вернулась к Этери Тутберидзе.

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В качестве подтверждения преданности своему тренеру Трусова выкладывает ролики из «Хрустального» в личном микроблоге. Вместе с фигуристом Алексеем Тихоновым серебряный призер Олимпиады в Пекине занимается на родном катке.

Напомним, ранее Александру Трусову похвалила ее тренер Этери Тутберидзе. Этери Георгиевна отметила, что не каждому фигуристу-одиночнику под силу исполнить в одной программе пять четверных прыжков. А Трусова благодаря своему сильному характеру добилась такого результата.

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