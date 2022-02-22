Трусова снова улыбается: Навка запечатлелась с олимпийскими призерами по фигурному катанию

Татьяна Навка не скрывает, что любит спорт и следит за достижениями российских фигуристов, лыжников и хоккеистов. Сама она уже не участвует в соревнованиях, но дочка Надежда продолжает ее дело.

Последние несколько недель вся страна следила за исходом Олимпийских игр, которые прошли в Пекине. Особенно напряженная атмосфера была у фигуристок. Этери Тутберидзе признавалась, что мечтает, чтобы наши спортсменки заняли весь пьедестал.

Однако во время финального проката Камила Валиева допустила много ошибок и заняла 4 место. А вот золото оказалось у 17-летней Анны Щербаковой. Серебро досталось Сашей Трусовой, которая была расстроена, так как рассчитывала на победу.

Однако в Москве их всех встретили с особой теплотой. 21 февраля состоялась церемония чествования олимпийцев на «ВТБ Арене».

Приехала на мероприятие и Татьяна Навка. Она была в брючном костюме бирюзового цвета.

Фигуристка была рада увидеть всех спортсменов, которые проявили себя на Играх. Особое внимание она уделила Валиевой, которую наградила на сцене. Заулыбалась и Трусова. Там также были: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александра Галлямова, Марк Кондратюк.

«Пока ждали выхода на сцену наших олимпийцев, не упустили возможности сфотографироваться! Какие же они все заряженные, молодые и энергичные!!! Невероятные! Мне так радостно, что у нас такая достойная смена, и каждое поколение не уступает предыдущему, а только набирает обороты», — отметила Татьяна. «Ну а наша юная звездочка Камила, совсем дюймовочка, в жизни такая маленькая, хрупкая, такая скромная, совсем не такая как была на экранах! Пусть у всех у них все сложится самым счастливым образом!» — добавила она.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале