«Составили протокол за мелкое хулиганство»: Затравкин пообещал оплатить штраф после акции у «Макдоналдс»

Сын художника приковал себе к ресторану быстрого питания в знак протеста.

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин заявил, что обязательно выплатит штраф после акции у ресторана быстрого питания «Макдоналдс».

«Впервые в жизни я преднамеренно нарушал закон. Да, на меня составили протокол — за мелкое хулиганство. Штраф, конечно, платить буду, я законопослушный гражданин». Лука Затравкин

Как отметил Лука Затравкин, он всегда платил и будет платить штрафы. При этом он выразил надежду, что больше добровольно в подобных ситуациях не окажется. По его словам, его просто довели, сообщает РИА Новости.

Напомним, что Лука Затравкин приковал себя наручниками к одному из ресторанов «Макдоналдс». Таким образом, он выразил протест против ухода сети с российского рынка.

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