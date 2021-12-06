«Хватит на две футбольные команды»: Лука Затравкин заморозил биоматериал ради потомства

Как отметил сын художника Никаса Сафронова, он хочет спасти человечество.

Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ признался, что заморозил свой биоматериал.

«Я решил спасти человечество. Генофонд страны надо поддерживать. Сдал сперму в банк. Хватит на две футбольные команды. Папа и мама знают о моей инициативе. Я забочусь о будущем нашей планеты. Качество материала у меня идеальное». Лука Затравкин

Как отметил Лука Затравкин, он где-то начитался, что вакцина от коронавируса вредна сперматозоидам.

«Но это неправда. Я уже ревакцинировался. Все у меня прекрасно», — заявил сын Сафронова.

Напомним, что Лука Затравкин весит 250 килограммов. Он борется, но пока безрезультатно с лишним весом.

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