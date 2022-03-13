Лука Затравкин приковал себя к ресторану McDonald’s, протестуя против его закрытия

13 марта сын Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин опубликовал в социальных сетях манифест. 32-летний музыкант заявил, что закрытие ресторанов быстрого питания McDonald’s нарушает его права.

«Вместе с «Макдональдсом» в мою жизнь вошли свободы – свобода выбора, свобода передвижения, свобода в транслировании собственных ценностей и следовании им. Приручили нас своими вкусовыми добавками и навязчивой рекламой ко многим вещам. И это не только фастфуд. Мы поняли, что можно отличаться от других – и не стыдиться этого, что за это не наказывают», — написал Лука в Telegram.

Мужчина, который весит более 270 килограммов (согласно манифесту), заявил, что западные санкции его лишили еды из McDonald’s, которую он ел всю жизнь. И винит он в этом ущемлении власти США, которые много говорят о свободе человека, но в данном случае ограничили свободу Затравкина питаться тем, чем он хочет.

Как сообщает Telegram-канал Mash, протест пианиста не ограничился письменным манифестом. Он пришел к одному из ресторанов McDonald’s и приковал себя к дверной ручке заведения. Спустя некоторое время к Луке подошли сотрудники полиции и задержали его. На этом протестная акция закончилась, но заявление есть заявление.

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