«Я живу приятной и комфортной жизнью»: Лука Затравкин назвал свой новый вес, обновив рекорд

Пианист Лука Затравкин в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале заявил, что побил свой рекорд по набранным килограммам.

«У меня сейчас вес 250 килограммов. Но думаю, что будет еще больше. Я однажды похудел на 76 килограммов. Я рассказывал об этом опыте». Лука Затравкин

Как отметил Лука Затравкин, он сейчас «находится в равновесии». «Хоть вес у меня и большой, но он распределен равномерно. Психологически мне нормально. Нет злости и агрессии. Я живу приятной и комфортной жизнью. Когда-нибудь я вернусь в нормальную форму», — заявил Лука Затравкин.

Напомним, что еще несколько лет назад вес Луки Затравкина составлял 235 килограммов. Несмотря на все усилия, пока похудеть ему не удается.

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