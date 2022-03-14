«Мог раньше сказать Долину и расстаться»: Асмус – о Меньшикове и спектакле «Двенадцатая ночь»

Актриса Кристина Асмус в программе «Кино в деталях» высказалась о скандале в Театре имени Ермоловой вокруг постановки «Двенадцатая ночь».

«Я была в первых рядах записана на премьеру. Ждала и готовилась. Болела за ребят. Жалко актеров, они полгода репетировали. Там у них были яркие роли. Я понимаю в этой ситуации и Долина, и Меньшикова. Я знаю, что там было не все гладко. Актеры с первой репетиции говорили, что им не все нравится». Кристина Асмус

Как отметила Асмус, Меньшиков – человек деликатный. «Он всем дает шанс. Верит до последнего в людей. Наверное, мог раньше сказать Долину и расстаться. Поговорить и расстаться. Но я считаю, что театр поступил мудро, что закрыл спектакль. Это лучшее решение в этой ситуации», — заявила Кристина Асмус.

Напомним, что худрук Олег Меньшиков уволил режиссера Олега Долина из театра. Постановку «Двенадцатая ночь» он назвал недопустимой. В ответ Долин написал открытое письмо. Он считает, что спектакль у него попросту захотели украсть.

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