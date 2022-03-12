Актеры Театра им. Ермоловой пожаловались в Следственный комитет на администрацию Меньшикова

Артисты обижены на то, что их уволили в пандемию.

В Театре имени Ермоловой творятся свои страсти. Несколько актеров обратились в суд с требованием восстановить их на работе. Артисты утверждают, что администрация Олега Меньшикова незаконно с ними попрощалась.

В итоге 10 марта Тверской суд вернул на работу Марию Бортник, Людмилу Шмелеву, Павла Галича (внука писателя Александра Галича), Александра Ковалева. Всем им компенсируют так называемые прогулы и выплатят сумму морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

Но это еще не все. 17 марта пройдут слушания еще по пятерым актерам. 6 апреля рассмотрят иски еще троих.

При этом уволенные актеры также обратились в Следственный комитет РФ к Александру Бастрыкину. Они требуют наказать виновных за их увольнение.

«В СК Москвы приняли нас хорошо и вселили надежду. Сейчас проходит проверка по изложенным фактам», — заявила член профкома театра актриса Елена Бурханова-Калинина.

Напомним, прошлым летом администрация Театра Ермоловой, которым руководит Олег Меньшиков, решила сократить труппу «в связи с оптимизацией кадров в пандемию коронавирусной инфекции».

Артисты утверждают, что своим Меньшиков годами не давал ролей, зато на сцене театра регулярно появлялись приглашенные звезды: Данила Козловский, Андрей Ургант, Виктор Сухоруков, Анна Ардова.

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