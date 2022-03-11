Четверо артистов, уволенных Меньшиковым из Театра Ермоловой, вернули свои рабочие места

Актеры обратились за помощью в суд и выиграли дело.

Четверо актеров, уволенных Олегом Меньшиковым из Театра имени Ермоловой в 2021 году, восстановлены на работе судом. Речь идет об Марии Бортник, Людмиле Шмелевой, Павле Галиче и Александре Ковалевой.

Тверской суд Москвы не только вернул артистов на сцену, но и присудил им компенсации за вынужденный прогул (зарплату за каждый месяц простоя) и полученный моральный вред. Как сообщает MK.ru, пострадавшие оценили последний в 50 тысяч рублей, но суд оставил каждому по 20 тысяч. Уже 11 марта четверка вернулась на работу в театр.

Дела еще трех актеров из-за нехватки времени перенесли на 6 апреля. Судьба еще пяти артистов решится 17 марта. Всего из труппы было уволено около двух десятков человек, в суд за помощью обратились тринадцать из них.

Ранее из уволенных артистов на работу вернулась Елена Папанова, дочь Анатолия Папанова. В ее случае руководство театра признало факт незаконности увольнения.

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