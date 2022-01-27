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«Театр терпит убытки в 32 миллиона рублей»: Меньшиков ответил на открытое письмо Долина

По словам худрука, режиссер теперь для него нерукопожатный человек.

«Театр терпит убытки в 32 миллиона рублей»: Меньшиков ответил на открытое письмо Долина
Олег Меньшиков. Фото: Globallookpress.com

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков на сайте культурного учреждения ответил на открытое письмо режиссера Олега Долина, который обвинил его в неправомерных финансовых действиях.

Олег Меньшиков
Олег Меньшиков. Фото: Globallookpress.com

Как отметил Олег Меньшиков, расторжение договора с режиссером было основано на соглашении сторон. Он заметил, что никто не ставил под сомнение участие Долина в создании спектакля.

«Что я такое должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение? Прекрасно понимая, что театр терпит убытки где-то примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителям».

Олег Меньшиков

По словам Меньшикова, Долин – подлая личность. Он не сохранил человеческое достоинство. Для Меньшикова, Долин теперь нерукопожатный человек.

Ранее Олег Долин обвинил худрука «в низости и неприкрытом воровстве». Он репетировал спектакль «Двенадцатая ночь, или все что угодно», но за десять дней до премьеры был уволен из театра без объяснения причин.

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