«Театр терпит убытки в 32 миллиона рублей»: Меньшиков ответил на открытое письмо Долина

По словам худрука, режиссер теперь для него нерукопожатный человек.

Художественный руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков на сайте культурного учреждения ответил на открытое письмо режиссера Олега Долина, который обвинил его в неправомерных финансовых действиях.

Как отметил Олег Меньшиков, расторжение договора с режиссером было основано на соглашении сторон. Он заметил, что никто не ставил под сомнение участие Долина в создании спектакля.

«Что я такое должен был увидеть на сцене, чтобы принять такое решение? Прекрасно понимая, что театр терпит убытки где-то примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим составляющим не может быть показан зрителям». Олег Меньшиков

По словам Меньшикова, Долин – подлая личность. Он не сохранил человеческое достоинство. Для Меньшикова, Долин теперь нерукопожатный человек.

Ранее Олег Долин обвинил худрука «в низости и неприкрытом воровстве». Он репетировал спектакль «Двенадцатая ночь, или все что угодно», но за десять дней до премьеры был уволен из театра без объяснения причин.

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