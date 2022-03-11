«Маска»: поклонники шоу разочарованы уходом из проекта Лошади

Телезрители признались, что хотели бы видеть талантливую вокалистку и пародистку Нонну Гришаеву в финале.

В канун 8 марта НТВ показал четвертый выпуск нового сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска». В его финале судьи приняли решение разоблачить участника в костюме Лошади.

Им оказалась известная актриса, работающая к тому же в жанре пародии, Нонна Гришаева. Звезда призналась, что была разочарована решением жюри «Маски», так как в силу профессии умеет менять голоса.

Кстати, никто из судей не смог угадать, кто же находится в маске Лошади. Когда та разоблачилась, все с удивлением увидели Нонну Гришаеву.

Поклонники проекта сейчас высказываются в социальных сетях, они признаются, что разочарованы уходом Лошади, считая ее одной из ярких участниц.

«Нонна великолепна! Зря открыли!», «Это было очень обидное завершение выпуска… Нонна должна была быть в финале!», «Сначала в двух выпусках не понравилось выступление, а потом захватило. Молодец!», «Надо было Лео и Дхокера убирать. Раздражают», «Как жаль, что Маску Лошади мы больше в этом сезоне не увидим! Как жаль, что раскрыли талантливейшую Нонну Гришаеву. Обожаем ее всей семьей!» — высказались в Сети.

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