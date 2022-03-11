«Прощаемся с эпохой»: Ивлеева закатила вечеринку в своем особняке в честь закрытия Instagram

Настя Ивлеева была одним из самых успешных блогеров с этой социальной сети.

Блогер и ведущая Настя Ивлеева стала знаменитой в 2013 году, когда принялась регулярно наполнять личный профиль в социальной сети Instagram коротенькими юмористическими видеороликами.

Первым заработком блогерши стали 15 000 рублей за рекламу веб-площадки знакомств Badoo.

В 2021 году она оказалась в тройке самых успешных российских звезд по версии Forbes. И вот в 2022-м Настя Ивлеева закатила вечеринку в своем особняке в Истринском районе в компании коллег. Повод – предстоящая блокировка Instagram на территории России. Напомним, Генпрокуратура признала соцсеть экстремистской и теперь доступ к ней ограничат.

Фото тусовки Настя Ивлеева уже разместила в Telegram. «Прощаемся с эпохой», — подписала ведущая снимок. При этом нельзя сказать, что участники посиделок грустят по этому поводу.

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