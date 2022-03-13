«Дочь спросила: «Папа когда-нибудь придет?»: экс-жена Вдовиченкова вспомнила, как актер ушел из семьи

По словам Ольги Филипповой, актер просто уехал на гастроли и забыл вернуться в семью.

Бывшая гражданская жена актера Владимира Вдовиченкова Ольга Филиппова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему они расстались.

«Я прожила с Володей десять лет. Расписаны мы не были. Он однажды уехал на гастроли и не вернулся. Я долго дочери не говорила, почему отец не пришел домой. Однажды забрала дочь из школы. Она спросила: «Папа когда-нибудь придет? Я не знала, что ей сказать» Ольга Филиппова

Как отметила Филиппова, их дочь в школе от добрых одноклассников узнала, что ее отец ушел из семьи. «Сейчас они общаются. Мне приятно, что новая жена Володи Лена Лядова общается с моей дочкой. Я — мудрая женщина, поэтому простила его», — заявила Ольга Филиппова.

Напомним, что в гражданском браке Владимир Вдовиченков и Ольга Филиппова были с 2004 по 2014 год. В 2005 году у них родилась дочь Вероника.

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