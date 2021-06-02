«Дарит надежду на исправление»: Дюжев и Вдовиченков снимаются вместе впервые со времен культовой «Бригады»

В Краснодарском крае начались съемки сериала Сарика Андреасяна «Ресторан по понятиям». В центре сюжета истории четырех преступников » вора со стажем Шустрого, альфонса-мошенника Кощея, заядлого хулигана-драчуна Кувалды и наивного и тупого похитителя домашних животных Кильки.

Они познакомились друг с другом в местах не столь отдаленных, но теперь страстно мечтают навсегда покончить с миром криминала, правда, ради этого друзья хотят совершить еще одно преступление. Четверка намеревается ограбить банк, чтобы обеспечить себя на всю жизнь. Ради этой цели они открывают ресторан рядом с финансовым учреждением, но неожиданно тюремная кухня и хамское обслуживание становятся очень популярными у посетителей. Друзья на распутье.

«В «Ресторане по понятиям» за гэгами и легким юмором стоит история исправления. Сарик дарит надежду на исправление мира и приводит персонажей к настоящим чувствам и желанию жить ради любви», — говорит сыгравший одну из главных ролей Дмитрий Дюжев.

Его партнерами по съемочной площадке стали Владимир Сычев, Иван Кокорин и Владимир Вдовиченков, с которым они не пересекались в кино со времен легендарного сериала «Бригада».

Криминальная комедия «Ресторан по понятиям» будет состоять из 10 серий по 20 минут и выйдет в одном из онлайн-кинотеатров, о чем его создатели объявят позже.

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