«Ее не проведешь»: Владимир Вдовиченков раскрыл любопытные детали брака с Еленой Лядовой

Актер Владимир Вдовиченков в программе «Кино в деталях» на СТС заявил, что ему очень жаль, потому что его жена в последнее время мало снимается в кино. Однако, когда она уходит из дома на работу, то он просто сходит с ума.

По словам Владимира Вдовиченкова, ему нравится, когда Елена Лядова рядом с ним. При этом он заметил, что жена снимается редко, но метко. Выбирает только успешные проекты.

«Лучшего агента, чем моя жена, не было. Она знает, что мне нужно. В какой вагончик мне нужно заскочить. Ее не проведешь. Может бороться и за мой гонорар. Она изучила все административные нюансы. Агентов и берут, чтобы они озвучивали за тебя цифры». Владимир Вдовиченков

Напомним, что Владимир Вдовиченков и Елена Лядова вместе с 2015 года. До этого у актера было три неудачных брака. У Владимира Вдовиченкова есть дочь Вероника и сын Леонид. Общих детей с Еленой Лядовой у актера нет.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!